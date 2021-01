Barcellona | Eto’o sicuro | «Ansu Fati sarà l’erede di Messi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Samuelha parlato di, talento emergente delSamuerl, ex attaccante die Inter, in una intervista a SportBible ha svelato chi per lui potrà essere l’eredi di Lionelin blaugrana e non solo. «Credo che la stella del futuro. Sta facendo cose incredibili, quindi penso che il club debba prendersi cura di lui e prepararlo al ruolo. Si spera che sia lui a subentrare a». Leggi su Calcionews24.com