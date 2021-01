Zaia: in Veneto tanti contagi, ma non è lazzaretto d’Italia” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “Il Veneto ha i suoi problemi, certo c’è una forte pressione ospedaliera, ma non è il lazzaretto d’Italia”. Lo ha tenuto a sottolineare il presidente della Regione Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. “Questa faccenda del numero assoluto di positivi è una farsa: certo, noi facciamo più tamponi e troviamo più positivi: non possiamo paragonare il Veneto che fa 60mila tamponi al giorno con chi ne fa solo 400. E per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione il Veneto è al quinto posto dietro ad altre quattro regioni”. Quindi Zaia ha spiegato che “il Veneto avrà le restrizioni che dovrà avere rispetto all’andamento dell’epidemia, ma la decisione dovrà essere presa con parametri ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “Ilha i suoi problemi, certo c’è una forte pressione ospedaliera, ma non è il”. Lo ha tenuto a sottolineare il presidente della Regione Lucaoggi nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. “Questa faccenda del numero assoluto di positivi è una farsa: certo, noi facciamo più tamponi e troviamo più positivi: non possiamo paragonare ilche fa 60mila tamponi al giorno con chi ne fa solo 400. E per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione ilè al quinto posto dietro ad altre quattro regioni”. Quindiha spiegato che “ilavrà le restrizioni che dovrà avere rispetto all’andamento dell’epidemia, ma la decisione dovrà essere presa con parametri ...

