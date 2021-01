Xbox Series X: i giochi più attesi del 2021 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Indietro non si può più tornare. Gli errori fatti da Microsoft nella scorsa generazione di console sono palesi e chiari a tutti. A partire dalle scelte comunicative fino alla evidente assenza di esclusive first party degne di nota, la casa di Redmond non è stata all’altezza della concorrenza e ne ha pagato a caro prezzo le conseguenze. Nonostante ciò i progetti del 2021 per Xbox Series X sembrano più che validi e gli errori compiuti in passato paiono ormai lontani ricordi. Già l’anno appena trascorso ci aveva fatto intendere una sostanziale inversione di rotta da parte di Microsoft, con risultati e frutti che impiegheranno del tempo a farsi vedere. Il 2020 di Microsoft Innanzitutto il 2020 è stato un anno molto importante per gli utenti Microsoft. L’inversione di rotta sopra citata è stata concreta e sotto gli occhi di tutti, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Indietro non si può più tornare. Gli errori fatti da Microsoft nella scorsa generazione di console sono palesi e chiari a tutti. A partire dalle scelte comunicative fino alla evidente assenza di esclusive first party degne di nota, la casa di Redmond non è stata all’altezza della concorrenza e ne ha pagato a caro prezzo le conseguenze. Nonostante ciò i progetti delperX sembrano più che validi e gli errori compiuti in passato paiono ormai lontani ricordi. Già l’anno appena trascorso ci aveva fatto intendere una sostanziale inversione di rotta da parte di Microsoft, con risultati e frutti che impiegheranno del tempo a farsi vedere. Il 2020 di Microsoft Innanzitutto il 2020 è stato un anno molto importante per gli utenti Microsoft. L’inversione di rotta sopra citata è stata concreta e sotto gli occhi di tutti, ...

Eurogamer_it : Ecco il nuovo controller 'Pulse Red' per #XboxSeriesX. - Eurogamer_it : #XboxSeriesS è perfettamente in grado di far girare i giochi next-gen più impegnativi. - tech_gamingit : Nuova colorazione in arrivo per il controller Xbox Series, disponibile dal 9 Febbraio 2021 - oOShinobi777Oo : Nuova colorazione in arrivo per il controller Xbox Series, disponibile dal 9 Febbraio 2021 -