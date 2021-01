Wonder Woman 1984 ancora in testa al box office USA, prosegue l'emorragia di incassi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Posizioni invariate nella top 5 del box office USA che vede resistere in testa Wonder Woman 1984 che tocca quota 32 milioni. Pur avendo superato i 130 milioni di incassi nel mondo, gli incassi domestici di Wonder Woman 1984 si assottigliano sempre di più. Il sequel di Wonder Woman conserva la prima posizione al box office USA con soli tre milioni che, aggiunti agli incassi precedenti, portano il film a quota 32,6 milioni complessivi. Il tutto coi cinema chiusi in parte degli Stati Uniti e in molti paesi europei per via dell'emergenza sanitaria. WW84: "Questa è Wonder Woman al 100%!" parola di Gal Gadot e Patty Jenkins ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Posizioni invariate nella top 5 del boxUSA che vede resistere inche tocca quota 32 milioni. Pur avendo superato i 130 milioni dinel mondo, glidomestici disi assottigliano sempre di più. Il sequel diconserva la prima posizione al boxUSA con soli tre milioni che, aggiunti agliprecedenti, portano il film a quota 32,6 milioni complessivi. Il tutto coi cinema chiusi in parte degli Stati Uniti e in molti paesi europei per via dell'emergenza sanitaria. WW84: "Questa èal 100%!" parola di Gal Gadot e Patty Jenkins ...

