Whatsapp, cambia tutto: senza dare l’ok stop al servizio dall’8 febbraio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Whatsapp cambia le regole. Se gli utenti vorranno continuare ad utilizzare l’app, dovranno accettare i nuovi termini di servizio e le norme sulla privacy. Ebbene, chi rifiuta non potrà più usare la app di messaggistica dal prossimo 8 febbraio. “Toccando ‘accetto’, accetti i nuovi termini L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 11 gennaio 2021)le regole. Se gli utenti vorranno continuare ad utilizzare l’app, dovranno accettare i nuovi termini die le norme sulla privacy. Ebbene, chi rifiuta non potrà più usare la app di messaggistica dal prossimo 8. “Toccando ‘accetto’, accetti i nuovi termini L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

NicolaPorro : #Whatsapp cambia le regole sulla privacy. I proprietari (#Facebook) presentano una serie di giustificazioni. La ver… - J599 : RT @StartMagNews: Mentre #Zuckerberg cerca facili applausi contro #Trump, cambia le regole della privacy di #WhatsApp, mettendo i dati del… - EmaCymru : RT @thelazza: Nella nuova nuova #privacy policy di #WhatsApp sostanzialmente non cambia niente... Perciò non c'è bisogno di essere allarmis… - nsepofastavita : RT @DenisGargano: Ma perché tutta questa bufera per la nuova Privacy di #WhatsApp? Vorrei informarvi che siamo in Europa e vige la GDPR, pe… - lillydessi : WhatsApp aggiornamento termini, cosa cambia davvero per la privacy e con quali conseguenze - Giornale di Sicilia… -