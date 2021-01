Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021)11 GENNAIOORE 12.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E CASILINA SULLA VIA APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE, IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE LE ALTRE NOTIZIE NEL REATINO, PER MOVIMENTI FRANOSI, E’CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TANCIA, TRA SAN’ANDREA E VOCABOLO COLLERECCIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO PASSIALMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA-CIVITACASTELLANA-VITERBO LA CIRCONE E’ STATA RIPRISTINATA, IL DETTAGLIO DEI TRENI CANCELLATI COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE E PAGINE SOCIAL PERMANGONO I RALLENTAMENTI ...