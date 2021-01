Veneto, l'assessora che canta "Faccetta Nera": "Non sono pentita, sono io che ho subito un attacco squadrista" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Parla Elena Donazzan, responsabile all'Istruzione, Lavoro e Pari Opportunità di Fratelli d'Italia: "sono stata bannata da tutti i social. Non era mia intensione ferire qualcuno ma ho capito che quando si parla di fascismo non siamo in democrazia" Leggi su repubblica (Di lunedì 11 gennaio 2021) Parla Elena Donazzan, responsabile all'Istruzione, Lavoro e Pari Opportunità di Fratelli d'Italia: "stata bannata da tutti i social. Non era mia intensione ferire qualcuno ma ho capito che quando si parla di fascismo non siamo in democrazia"

gualminielisa : L'assessora all'istruzione del Veneto #donazzan canta #FaccettaNera in radio. Una fascista NON si può occupare dei… - Open_gol : «Era quello che canticchiavo da bambina», dice Elena Donazzan - fanpage : ersi di un'epoca buia per la nostra storia, ma l'assessora dichiara: 'La preferisco a 'Bella ciao''. Scoppia la buf… - PMicarelli : RT @gualminielisa: L'assessora all'istruzione del Veneto #donazzan canta #FaccettaNera in radio. Una fascista NON si può occupare dei nostr… - VirginiaPanzeri : RT @NFratoianni: Nonostante Zaia abbia obbligato l'assessora #Donazzan alle scuse per #FaccettaNera, è altrettanto evidente che sono scuse… -