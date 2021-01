Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di martedì 12 gennaio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24 Ore 23.20 – Italiano felice per la vittoria – Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria. LE SUE PAROLE Ore 23.00 – Ranieri commenta la sconfitta – Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro lo Spezia. LE SUE PAROLE Ore 22.45 – Spezia Sampdoria 2-1 – Allo stadio “Picco”, lo Spezia batte Sampdoria nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. In vantaggio la squadra di Vincenzo Italiano grazie alla rete realizzata da Terzi a cui risponde dopo pochi minuti Candreva. Nella ripresa il fallo di Thorsby causa il calcio di rigore, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021)lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.20 – Italiano felice per la vittoria – Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria. LE SUE PAROLE Ore 23.00 – Ranieri commenta la sconfitta – Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro lo Spezia. LE SUE PAROLE Ore 22.45 – Spezia Sampdoria 2-1 – Allo stadio “Picco”, lo Spezia batte Sampdoria nel match valido per la 17ªA 2020/21. In vantaggio la squadra di Vincenzo Italiano grazie alla rete realizzata da Terzi a cui risponde dopo pochi minuti Candreva. Nella ripresa il fallo di Thorsby causa il calcio di rigore, ...

fanpage : Covid, il Regno Unito è al collasso. - fanpage : 'Non ci sarà l'immunità di gregge quest'anno' L'annuncio dell'Oms. - Corriere : In Cina 103 nuovi casi nelle ultime 24 ore: il dato più alto da 5 mesi - MedurStella : Entrare su Twitter è come entrare in un bar pieno di persone, fare amicizia, condividere esperienze e commentare le… - MartyEsa_454 : RT @MartyEsa_454: Ultime notizie Ultime notizie Il Ministro dell' Istruzione #Azzolina : la didattica a distanza non può funzionare. Sono… -