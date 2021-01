Titoli Stato: spread Btp-Bund in lieve rialzo a 107 punti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in leggero rialzo, a 107 punti, dai 103 punti della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del decennale italiano è stabile allo 0,54%. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Lotra Btp etedeschi apre in leggero, a 107, dai 103della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del decennale italiano è stabile allo 0,54%.

Paolo Condò commenta la vittoria della Juventus nel suo editoriale de La Repubblica: "Ha proseguito sullo slancio di San Siro anche la Juve, ma il suo esame è stato più ...

PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Bakayoko all'ultimo assalto"

Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Serie A - 'Napoli, Bakayoko all'ultimo assalto. Milan - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del ...

