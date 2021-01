Spostamenti tra regioni: cosa succederà col nuovo Dpcm in arrivo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati In arrivo una nuova stretta dal Governo, in particolare per la movida e gli Spostamenti. L’Esecutivo sta prendendo nuove decisioni sulle norme che entreranno in vigore a giorni e che saranno ancora più severe; l’obiettivo è chiaro, la situazione epidemiologica deve assolutamente migliorare, quindi bisogna fare ulteriori sforzi. Dopo gli ultimi episodi di assembramento, molto probabilmente le limitazioni colpiranno nuovamente il settore dei bar e dei ristoranti. Novità anche per gli Spostamenti, continueranno a essere vietati quelli fuori regione, anche per le zone gialle. Nei giorni scorsi si è parlato della la possibilità di istituire una zona bianca, anche se oggi nessuna regione presenta i requisiti necessari per farne parte. Oggi, lunedì 11 gennaio, si terrà il confronto tra Governo e ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Inuna nuova stretta dal Governo, in particolare per la movida e gli. L’Esecutivo sta prendendo nuove decisioni sulle norme che entreranno in vigore a giorni e che saranno ancora più severe; l’obiettivo è chiaro, la situazione epidemiologica deve assolutamente migliorare, quindi bisogna fare ulteriori sforzi. Dopo gli ultimi episodi di assembramento, molto probabilmente le limitazioni colpiranno nuovamente il settore dei bar e dei ristoranti. Novità anche per gli, continueranno a essere vietati quelli fuori regione, anche per le zone gialle. Nei giorni scorsi si è parlato della la possibilità di istituire una zona bianca, anche se oggi nessuna regione presenta i requisiti necessari per farne parte. Oggi, lunedì 11 gennaio, si terrà il confronto tra Governo e ...

