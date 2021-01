Scuola, Azzolina e i 5 stelle contro i governatori sul rinvio alle superiori. Ma una parte del Pd li appoggia: “Dati Covid diversi in ogni Regione” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tutta colpa delle Regioni? La domanda riassume in quattro parole la querelle sulla Scuola che in queste ore si sta consumando tra la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, sostenuta a spada tratta dal suo Movimento 5stelle, e i governatori, che hanno dalla loro molti membri della segreteria nazionale del Partito Democratico. Il governo ha scelto la data dell’11 gennaio per far tornare in aula anche i ragazzi delle superiori, ma almeno 15 Regioni hanno deciso in modo unilaterale di posticipare tutto. Chi a metà mese, chi a inizio febbraio. In molti, quindi, si sono chiesti perché sul tema della Scuola ogni territorio sia andato per conto suo indipendentemente dall’indice Rt e dall’andamento dei contagi. Come il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tutta colpa delle Regioni? La domanda riassume in quattro parole la querelle sullache in queste ore si sta consumando tra la ministra dell’Istruzione Lucia, sostenuta a spada tratta dal suo Movimento 5, e i, che hanno dalla loro molti membri della segreteria nazionale del Partito Democratico. Il governo ha scelto la data dell’11 gennaio per far tornare in aula anche i ragazzi delle, ma almeno 15 Regioni hanno deciso in modo unilaterale di posticipare tutto. Chi a metà mese, chi a inizio febbraio. In molti, quindi, si sono chiesti perché sul tema dellaterritorio sia andato per conto suo indipendentemente dall’indice Rt e dall’andamento dei contagi. Come il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino ...

