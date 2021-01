Scuola aperta o chiusa? Cosa succede nel resto d'Europa (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ritorno tra i banchi nelle scuole superiori, col 50% di studenti in presenza: dall?11 gennaio solo Valle d’Aosta, Toscana e Abruzzo hanno seguito le ultime indicazioni del Governo. Gli studenti delle altre regioni, invece, dovranno proseguire con la didattica a distanza al 100%, alcuni addirittura fino al primo di febbraio. Il Covid-19 non dà tregua e ritarda, dunque, il rientro in classe di questi ragazzi, nonostante le proteste e le polemiche che stanno andando in scena in queste ore in tutta Italia. La situazione nelle terapie intensive e l’aumento dei decessi non smette infatti di preoccupare, da noi anche nel resto d’Europa. Così, anche negli altri grandi Stati del continente, è stata presa la decisione di ritardare il ritorno in classe. In Germania e in Gran Bretagna, ad esempio, le chiusure andranno avanti almeno tutto il mese, mentre altri ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ritorno tra i banchi nelle scuole superiori, col 50% di studenti in presenza: dall?11 gennaio solo Valle d’Aosta, Toscana e Abruzzo hanno seguito le ultime indicazioni del Governo. Gli studenti delle altre regioni, invece, dovranno proseguire con la didattica a distanza al 100%, alcuni addirittura fino al primo di febbraio. Il Covid-19 non dà tregua e ritarda, dunque, il rientro in classe di questi ragazzi, nonostante le proteste e le polemiche che stanno andando in scena in queste ore in tutta Italia. La situazione nelle terapie intensive e l’aumento dei decessi non smette infatti di preoccupare, da noi anche neld’. Così, anche negli altri grandi Stati del continente, è stata presa la decisione di ritardare il ritorno in classe. In Germania e in Gran Bretagna, ad esempio, le chiusure andranno avanti almeno tutto il mese, mentre altri ...

“Da oggi l’Impianto di riscaldamento è perfettamente funzionante e i termosifoni sono stati accesi in tutte le aule dell’edificio di Piazzale della Gioventù. “Questa mattina, già prima delle ore 8, m ...

Coronavirus: fasce con soglie più basse in nuovo Dpcm, Conte 'impennata contagi'/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - "Difficile aprire gli impianti, in quelle regioni dove le scuole restano chiuse...", aveva detto ieri sera Speranza in Tv. E la scuola è stato uno dei temi toccati nella riunione anche p ...

"Da oggi l'Impianto di riscaldamento è perfettamente funzionante e i termosifoni sono stati accesi in tutte le aule dell'edificio di Piazzale della Gioventù. "Questa mattina, già prima delle ore 8, m ...