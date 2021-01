Roma | Rizzitelli infiamma il derby | “Lazio? Nessun problema | venerdì sfidiamo una piccola”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La sfida tra Spezia e Sampdoria chiuderà questa sera la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.Parma-, Inzaghi: “Lasciato qualche punto per strada, adesso abbiamo rialzato la testa”Occhi puntati, dunque, sulle gare in programma il prossimo weekend. Fra tutte, per importanza storica e agonistica, ne spicca certamente una: ilin programma all'Olimpico il prossimo15 gennaio alle ore 20.45 tra. Una partita importante anche in ottica classifica; una classifica che vede le due compagini rispettivamente a quota 28 e 34 punti.Intanto, in pieno climaè arrivata una notevole provocazione da parte di Ruggiero, ex attaccante dellae opinionista diTv. Una vera e propria ...