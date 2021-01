Resto al Sud 2021, età massima estesa a 55 anni: cos’è, come funziona, a chi spetta, novità legge di bilancio (Di lunedì 11 gennaio 2021) estesa l’età massima per accedere alla misura “Resto al Sud”, da 45 a 55 anni. La novità è rinvenibile all’art. 1, co. 171 della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020). Stiamo parlando, in particolare, della disciplina introdotta dal D.L. n. 91/2017 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), volta ad incentivare la nascita di nuove realtà imprenditoriali ad opera di giovani imprenditori nelle regioni del Meridione e, in particolare, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si ricorda, al riguardo, che inizialmente la disposizione ha fissato l’età massima dei beneficiari a 35 anni. Successivamente, con la legge di bilancio ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 11 gennaio 2021)l’etàper accedere alla misura “al Sud”, da 45 a 55. Laè rinvenibile all’art. 1, co. 171 delladi(L. n. 178/2020). Stiamo parlando, in particolare, della disciplina introdotta dal D.L. n. 91/2017 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), volta ad incentivare la nascita di nuove realtà imprenditoriali ad opera di giovani imprenditori nelle regioni del Meridione e, in particolare, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si ricorda, al riguardo, che inizialmente la disposizione ha fissato l’etàdei beneficiari a 35. Successivamente, con ladi...

reportrai3 : Nel ‘90-’91 Cosa nostra fonda una galassia di Leghe meridionali, di Leghe del Sud, di Leghe indipendentiste che por… - PasqualeDeMar : RT @TestaPasquale: Resto al Sud: incentivi fino al 100% per under 56 Incentivi impresa Resto al Sud di Invitalia, edizione 2021: finanziam… - TestaPasquale : Resto al Sud: incentivi fino al 100% per under 56 Incentivi impresa Resto al Sud di Invitalia, edizione 2021: fina… - avvandreani : “Resto al Sud”. Nuovo limite d'età a 55 anni. - MannarinoSimone : Giù le mani da RUGGIERO RIZZITELLI. Basta averlo visto sotto la Sud prima del derby per capire di che persona stiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Resto Sud Resto al Sud 2021, età massima estesa a 55 anni: cos’è, come funziona, a chi spetta, novità legge di bilancio LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Pedaggio sul morto, dietrofront Ribaltate due sentenze del Tar Il Comune autorizzato a incassare

Il "pedaggio sul morto" divide anche i tribunali: il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Bagno a Ripoli contro la sentenza del Tar che aveva bocciato la tariffa che prevedeva 100-150 euro ...

"Palpeggiata in discoteca a Pisa"

La denuncia e il caso che finisce in Tribunale. Il 24enne è difeso dall’avvocato Carlo Porcaro D’Ambrosio. Ma le accuse devono essere tutte provate. Quella di ieri, infatti, era la prima tappa della v ...

Il "pedaggio sul morto" divide anche i tribunali: il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Bagno a Ripoli contro la sentenza del Tar che aveva bocciato la tariffa che prevedeva 100-150 euro ...La denuncia e il caso che finisce in Tribunale. Il 24enne è difeso dall’avvocato Carlo Porcaro D’Ambrosio. Ma le accuse devono essere tutte provate. Quella di ieri, infatti, era la prima tappa della v ...