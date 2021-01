Qualificazioni Australian Open 2021: Elisabetta Cocciaretto, tutto facile all’esordio con Gabriela Ce (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nessun problema all’esordio nelle Qualificazioni degli Australian Open 2021 (che le donne giocano a Dubai, con gli uomini a Doha) per Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana, numero 132 dell’attuale ranking WTA, sconfigge con il punteggio di 6-3 6-1 la brasiliana Gabriela Ce ed approda in un’ora e 17 minuti al secondo turno, dove sfiderà una tra la wild card Australiana Seone Mendez e la belga Marie Benoit (nessun precedente con entrambe). L’azzurra potrebbe scappare via già nel secondo gioco, ma non riesce a sfruttare le tre palle break a disposizione, mentre invece la brasiliana riesce a strapparle la battuta nel terzo gioco. Cocciaretto, ad ogni modo, ha più tennis nelle mani, ma solo a tratti riesce a sfruttare ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nessun problemanelledegli(che le donne giocano a Dubai, con gli uomini a Doha) per. La marchigiana, numero 132 dell’attuale ranking WTA, sconfigge con il punteggio di 6-3 6-1 la brasilianaCe ed approda in un’ora e 17 minuti al secondo turno, dove sfiderà una tra la wild carda Seone Mendez e la belga Marie Benoit (nessun precedente con entrambe). L’azzurra potrebbe scappare via già nel secondo gioco, ma non riesce a sfruttare le tre palle break a disposizione, mentre invece la brasiliana riesce a strapparle la battuta nel terzo gioco., ad ogni modo, ha più tennis nelle mani, ma solo a tratti riesce a sfruttare ...

