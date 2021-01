Pil | G Sachs | in 2021 Italia meglio di stime a +6 | 1% | leader su vaccini**

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – L’dovrebbe avere chiuso il 2020 con un Pil in calo dell’8,8% e potrebbe registrare quest’anno un rimbalzo del 6,1% – superiore alle– seguito da una confortante +3,5% nel. E’ la previsione di Goldmanin una analisi dell’economia europea che, nel complesso, nel quarto trimestre 2020 si è dimostrata “più resiliente di quanto avessimo pensato, grazie a una minore sensibilità nel settore dei servizi alle restrizioni di novembre e a una più forte attività industriale”. Alla luce di questo andamento la banca ha rivisto la stima del quarto trimestre da -2,2% a -1% per l’area euro e a -1,2% per il Regno Unito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.