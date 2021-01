"Niente vaccino per gli infermieri che operano al 118, in famiglia e nelle rsa" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Firenze, 11 gennaio 2021 " " Esclusi dalla prima tranche di vaccini gli operatori sanitari che operano sul territorio, tra cui i professionisti del 118 , gli infermieri di famiglia e di comunità , ... Leggi su lanazione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Firenze, 11 gennaio 2021 " " Esclusi dalla prima tranche di vaccini gli operatori sanitari chesul territorio, tra cui i professionisti del 118 , glidie di comunità , ...

Firenze, 11 gennaio 2021 – “Esclusi dalla prima tranche di vaccini gli operatori sanitari che operano sul territorio, tra cui i professionisti del 118, gli infermieri di famiglia e di comunità, color ...

