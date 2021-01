Naomi Campbell, make-up piccante e scollatura “ombelicale”- FOTO (Di lunedì 11 gennaio 2021) La nota top model, regina indiscussa dell’alta moda, Naomi Campbell, ci svela i suoi segreti per avere un pelle impeccabile. Il suo outfit buca l’obiettivo. Supermodella senza pari, Naomi Campbell,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 11 gennaio 2021) La nota top model, regina indiscussa dell’alta moda,, ci svela i suoi segreti per avere un pelle impeccabile. Il suo outfit buca l’obiettivo. Supermodella senza pari,,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

Gretao90 : Adesso non vorrei dire ma nemmeno la cosa di Liam con Naomi Campbell era così ridicola e o detto tutto , ma come h… - ellybibbi : @bahnysnous Stanotte ho sognato Naomi Campbell che faceva un mega rutto a tavola con me, blessed o cursed? - adri_galle : Di ancora vivi l'unica che io sappia è Naomi Campbell (e poi vabbé, Martino Rametta ma chi mi conosce lo sa perché… - susy_juve : Luigi secondo me si aspetta ancora Naomi Campbell di Trani secondo me ??#CePostaPerTe - Avv_Mant : @marcodifonzo @AndreaOrlandosp No, è una maggioranza immaginaria. È come quando da ragazzo immaginavo la mia vita accanto a Naomi Campbell ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Campbell Naomi Campbell, make-up piccante e scollatura “ombelicale”- FOTO BlogLive.it Naomi Campbell, make-up piccante e scollatura “ombelicale”- FOTO

La nota top model, regina indiscussa dell'alta moda, Naomi Campbell, ci svela i suoi segreti per avere un pelle impeccabile. Il suo outfit buca l'obiettivo ...

Questi sono i nuovi tagli capelli ricci che porteremo (e ameremo) per tutto il 2021

Negli ultimi mesi il movimento body positive non ha liberato solo i corpi delle donne, ma anche i loro capelli. Sempre più celeb (ma non solo), infatti, hanno scelto di mostrare i propri capelli ricci ...

La nota top model, regina indiscussa dell'alta moda, Naomi Campbell, ci svela i suoi segreti per avere un pelle impeccabile. Il suo outfit buca l'obiettivo ...Negli ultimi mesi il movimento body positive non ha liberato solo i corpi delle donne, ma anche i loro capelli. Sempre più celeb (ma non solo), infatti, hanno scelto di mostrare i propri capelli ricci ...