Manifestazione Contro Dad, Studenti di Roma Gridano Esasperati: non Siamo Manichini (Di lunedì 11 gennaio 2021) Gli Studenti che frequentano vari istituti di Roma continuano a manifestare Contro la DaD, questa volta diretti alla sede del Ministero dell’Istruzione. “Vogliamo tornare a scuola, non Siamo dei Manichini, la Azzolina dovrebbe dimettersi. Se ci bloccano il futuro Siamo pronti a bloccare la città” dichiarano alcuni partecipanti all’Adnkronos. Per via della Manifestazione viale Trastevere Leggi su youreduaction (Di lunedì 11 gennaio 2021) Gliche frequentano vari istituti dicontinuano a manifestarela DaD, questa volta diretti alla sede del Ministero dell’Istruzione. “Vogliamo tornare a scuola, nondei, la Azzolina dovrebbe dimettersi. Se ci bloccano il futuropronti a bloccare la città” dichiarano alcuni partecipanti all’Adnkronos. Per via dellaviale Trastevere

SusannaCeccardi : I morti in America ???? dopo gli scontri sono ben 4. Tutti sostenitori di Trump. Si fosse trattato al contrario di un… - LaCucinaDelSole : RT @RadioSavana: Danimarca, marea umana in piazza contro restrizioni Covid. Violenti scontri con la Polizia. In Italia le TV e i media di r… - admilson090677 : RT @RadioSavana: Danimarca, marea umana in piazza contro restrizioni Covid. Violenti scontri con la Polizia. In Italia le TV e i media di r… - pattygatty65 : RT @RadioSavana: Danimarca, marea umana in piazza contro restrizioni Covid. Violenti scontri con la Polizia. In Italia le TV e i media di r… - cbatcaselli : RT @RadioSavana: Danimarca, marea umana in piazza contro restrizioni Covid. Violenti scontri con la Polizia. In Italia le TV e i media di r… -