LIVE Mager-Harrison 4-3, ATP Delray Beach in DIRETTA: si entra nell’ottavo gioco del match, con l’azzurro al servizio. Momento delicato (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Risposta incrociata e dritto lungo linea: schema perfetto di Mager. 15-15 Un punto a testa in questa apertura di game. 5-3 Mager riesce a vincere questo importante game garantendosi la chance di servire per il set nel prossimo turno di battuta. A-40 Con la prima slice, arriva il punto del vantaggio interno. 40-40 Risposta profonda e vincente di Harrison che causa l’errore di Mager. Tanto per cambiare: parità. 40-30 Sbanda Mager sulla pressione dal fondo dell’americano: palla in corridoio. 40-15 Bordata di Mager col servizio, Harrison non può nulla. 30-15 Doppio fallo di Mager, che ci smentisce subito. 30-0 Due ottime prime consentono a ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Risposta incrociata e dritto lungo linea: schema perfetto di. 15-15 Un punto a testa in questa apertura di game. 5-3riesce a vincere questo importante game garantendosi la chance di servire per il set nel prossimo turno di battuta. A-40 Con la prima slice, arriva il punto del vantaggio interno. 40-40 Risposta profonda e vincente diche causa l’errore di. Tanto per cambiare: parità. 40-30 Sbandasulla pressione dal fondo dell’americano: palla in corridoio. 40-15 Bordata dicolnon può nulla. 30-15 Doppio fallo di, che ci smentisce subito. 30-0 Due ottime prime consentono a ...

zazoomblog : LIVE Mager-Harrison 2-1 ATP Delray Beach in DIRETTA: il ligure cerca l’allungo in questo primo set - #Mager-Harris… - zazoomblog : LIVE Mager-Harrison 0-0 ATP Delray Beach in DIRETTA: a breve si comincia! L’azzurro a caccia di una vittoria import… - livetennisit : ATP Delray Beach: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Gianluca Mager (LIVE) - Livius80 : RT @SuperTennisTv: Meraviglioso passante in corsa di Gianluca Mager ?? Pronto a fare il tifo per lui su #SuperTennisTV? LIVE oggi da Delray… - marcoamabili : RT @SuperTennisTv: Meraviglioso passante in corsa di Gianluca Mager ?? Pronto a fare il tifo per lui su #SuperTennisTV? LIVE oggi da Delray… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Mager LIVE Mager-Harrison 3-2, ATP Delray Beach in DIRETTA: il primo set entra nel vivo con l'azzurro in vantaggio OA Sport LIVE Mager-Harrison, ATP Delray Beach in DIRETTA: il ligure si gioca la chance per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 18.10 Venti minuti all'inizio del match, l'attesa cresce. h 18.05 Biglietto per la semifinale: chi vincerà fra i due? In palio c'è il passaggio del turno e ...

LIVE – Mager-C.Harrison, Atp Delray Beach 2021: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del confronto tra Gianluca Mager e Christian Harrison, valevole per i quarti di finale dell'Atp di Delray Beach 2021. Segui il LIVE su Sportface.it ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 18.10 Venti minuti all'inizio del match, l'attesa cresce. h 18.05 Biglietto per la semifinale: chi vincerà fra i due? In palio c'è il passaggio del turno e ...Il live e la diretta testuale del confronto tra Gianluca Mager e Christian Harrison, valevole per i quarti di finale dell'Atp di Delray Beach 2021. Segui il LIVE su Sportface.it ...