Inter, da valutare le condizioni di Darmian e Vidal (Di lunedì 11 gennaio 2021) Darmian e Vidal usciti malconci dall’Olimpico Oltre all’amarezza per una vittoria sfumata nel finale, l’Inter deve fare i conti con le condizioni non proprio ottimali di Matteo Darmian e Arturo Vidal. Il primo è uscito nel primo tempo dopo un contrasto con Karsdorp, mentre il cileno ha chiesto il cambio nella ripresa. “Darmian, infatti, sostituito nel primo tempo, per sicurezza, si è sottoposto a radiografia e risonanza magnetica, che hanno dato esito negativo, confermando la forte contusione all’ala iliaca sinistra”. “Anche Vidal, come poi rivelato da Conte, ha dovuto chiedere il cambio, dopo una botta alla gamba destra. Oggi, le condizioni di entrambi verranno rivalutate per capire se potranno essere a disposizione per il ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021)usciti malconci dall’Olimpico Oltre all’amarezza per una vittoria sfumata nel finale, l’deve fare i conti con lenon proprio ottimali di Matteoe Arturo. Il primo è uscito nel primo tempo dopo un contrasto con Karsdorp, mentre il cileno ha chiesto il cambio nella ripresa. “, infatti, sostituito nel primo tempo, per sicurezza, si è sottoposto a radiografia e risonanza magnetica, che hanno dato esito negativo, confermando la forte contusione all’ala iliaca sinistra”. “Anche, come poi rivelato da Conte, ha dovuto chiedere il cambio, dopo una botta alla gamba destra. Oggi, ledi entrambi verranno rivalutate per capire se potranno essere a disposizione per il ...

Come se non bastasse, anche la caviglia di Federico Chiesa andrà monitorata. Quel che è certo è che nel derby d'Italia mancherà Matthijs de Ligt (positivo al Covid-19 l'8 gennaio), mentre servirà subi ...

Caicedo Inter, Marotta: «Niente operazioni fattibili, confermiamo il gruppo»

Operazioni fattibili non ce ne sono, quindi stiamo valutando la riconferma totale di questo gruppo». «Il fatto che non ci sia modo di fare investimenti ci porta al fatto di valutare questo gruppo. A d ...

