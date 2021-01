Inter, basta cambi e turnover: ci vuole un Conte Anni ’60… (Di lunedì 11 gennaio 2021) I recenti passi falsi in casa Inter devono far riflettere Antonio Conte: per l’obiettivo Scudetto è necessario affidarsi a una filosofia ormai perduta nel tempo… Inter e Scudetto, un amore che in molti sostengono debba compiersi da qui a pochi mesi. Eppure le prestazioni nerazzurre non giustificano ancora in pieno la teoria, a maggior ragione dopo i recenti scivoloni contro Samp e Roma. Il tradimento di Sanchez dal dischetto di Marassi e le sostituzioni discusse e discutibili di Conte nella Capitale fanno serpeggiare il dubbio. Ma non è forse il caso di tornare indietro nel tempo di qualche decennio? LEGGI ANCHE: LE SOSTITUZIONI DI Conte SPENGONO UNA SUPERBA Inter Sarti; Burgnich, Facchetti; Bedin, Guarneri, Picchi; Jair; Mazzola, Milani (Peiró, Domenghini), Suárez, Corso. Allenatore ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) I recenti passi falsi in casadevono far riflettere Antonio: per l’obiettivo Scudetto è necessario affidarsi a una filosofia ormai perduta nel tempo…e Scudetto, un amore che in molti sostengono debba compiersi da qui a pochi mesi. Eppure le prestazioni nerazzurre non giustificano ancora in pieno la teoria, a maggior ragione dopo i recenti scivoloni contro Samp e Roma. Il tradimento di Sanchez dal dischetto di Marassi e le sostituzioni discusse e discutibili dinella Capitale fanno serpeggiare il dubbio. Ma non è forse il caso di tornare indietro nel tempo di qualche decennio? LEGGI ANCHE: LE SOSTITUZIONI DISPENGONO UNA SUPERBASarti; Burgnich, Facchetti; Bedin, Guarneri, Picchi; Jair; Mazzola, Milani (Peiró, Domenghini), Suárez, Corso. Allenatore ...

