Elisabetta Gregoraci approda a Uomini e Donne? Parla Costanzo: "Vuole cercare fidanzato?" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci Qualche settimana fa, immediatamente dopo la dua uscita volontaria dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci ha rilasciato una lunga intervista al magazine di gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini. In quell'occasione la soubrette calabrese ha ripercorso la sua esperienza nel reality show di Canale 5 facendo anche una battuta su Uomini e Donne. In pratica, l'ex moglie di Flavio Briatore ha ironizzato dicendo che potrebbe approdare alla corte del dating show di Maria De Filippi per trovare il suo principe azzurro. "Da una parte credo che il pubblico mi abbia conosciuto meglio con questa esperienza. Dall'altro potrebbe essere ancora più difficile trovare un uomo, alla fine dovrò andare a Uomini

