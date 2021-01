Covid, Oms: niente immunità di gregge nel 2021. Varianti, rischio ondata di casi e ricoveri (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'immunità di gregge Covid non sarà raggiunta nel 2021, nonostante i vaccini. È la previsione dell'Oms, emersa nel corso del consueto briefing sulla pandemia. La... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'dinon sarà raggiunta nel, nonostante i vaccini. È la previsione dell'Oms, emersa nel corso del consueto briefing sulla pandemia. La...

MediasetTgcom24 : Zambon (Oms): 'Guerra mi chiedeva di falsificare il piano pandemico' #Covid - Agenzia_Ansa : #Covid, oltre 90 milioni di contagi nel mondo. Esperti #Oms in #Cina per studiare l'origine. Primo caso in… - MediasetTgcom24 : Oms: vaccino Covid nel 2021 non fornirà l'immunità di gregge #covid-19 - Tania80 : RT @valy_s: Il REGIME #COVID19 durerà (almeno) tutto il 2021. L’#OMS... VI STA PRENDENDO IN GIRO. L’unico dato noto di sti vaccini è l’effi… - PonytaEle : RT @valy_s: Il REGIME #COVID19 durerà (almeno) tutto il 2021. L’#OMS... VI STA PRENDENDO IN GIRO. L’unico dato noto di sti vaccini è l’effi… -