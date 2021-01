Cose da fare a casa con lo yogurt avanzato o scaduto (Di lunedì 11 gennaio 2021) Quante volte è accaduto di aver acquistato troppi vasetti di yogurt e ritrovarci a non riuscire a consumarli tutti, arrivando inevitabilmente al momento in cui sono scadutti e dobbiamo gettarli nella pattumiera? Ovviamente lo yogurt è un ottimo spuntino, soprattutto quando si segue una dieta ipocalorica, ma nel momento in cui questo è scaduto, è possibile riutilizzarlo anche in altri modi, evitando così di sprecarlo buttandolo. La prima cosa da controllare è da quanto tempo questo abbia superato la data di scadenza, in quanto se è trascorso solamente qualche giorno, è possibile ancora mangiarlo. In caso contrario oggi vi consigliamo alcuni piccoli trucchi che ci aiuteranno a riciclare questo ottimo ingrediente. 1. Contro le scottature Lo yogurt bianco freddo, applicato sulla pelle che presenta ustioni o scottature ... Leggi su virali.video (Di lunedì 11 gennaio 2021) Quante volte è accaduto di aver acquistato troppi vasetti die ritrovarci a non riuscire a consumarli tutti, arrivando inevitabilmente al momento in cui sono scadutti e dobbiamo gettarli nella pattumiera? Ovviamente loè un ottimo spuntino, soprattutto quando si segue una dieta ipocalorica, ma nel momento in cui questo è, è possibile riutilizzarlo anche in altri modi, evitando così di sprecarlo buttandolo. La prima cosa da controllare è da quanto tempo questo abbia superato la data di scadenza, in quanto se è trascorso solamente qualche giorno, è possibile ancora mangiarlo. In caso contrario oggi vi consigliamo alcuni piccoli trucchi che ci aiuteranno a riciclare questo ottimo ingrediente. 1. Contro le scottature Lobianco freddo, applicato sulla pelle che presenta ustioni o scottature ...

