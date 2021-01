Coronavirus, le notizie. Azzolina: "Dad non funziona più, dispersione preoccupa". LIVE (Di lunedì 11 gennaio 2021) La ministra dell'Istruzione ammette di essere "molto preoccupata". "Gli studenti hanno bisogno di sfogare la loro socialità" dice, "tanto vale che lo facciano all'interno della loro classe". Il governo studia nuove misure in vigore dal 16. Oggi vertice con gli enti locali. Forse introdotta la zona bianca. Il tasso di positività risale al 13,3%. Altri 361 i decessi. Aumentano i pazienti in intensiva. Oltre 643mila i vaccinati. Oggi attese nuove dosi Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 gennaio 2021) La ministra dell'Istruzione ammette di essere "moltota". "Gli studenti hanno bisogno di sfogare la loro socialità" dice, "tanto vale che lo facciano all'interno della loro classe". Il governo studia nuove misure in vigore dal 16. Oggi vertice con gli enti locali. Forse introdotta la zona bianca. Il tasso di positività risale al 13,3%. Altri 361 i decessi. Aumentano i pazienti in intensiva. Oltre 643mila i vaccinati. Oggi attese nuove dosi

RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: 2.193 nuovi positivi, di cui 1.038 asintomatici e 593 nuovi guariti. Già vaccinate… - RegioneER : ??#Coronavirus, a Bologna VACCINI anche di SERA, fino alle 22: +200 somministrazioni per ogni sessione aggiuntiva.… - vaticannews_it : #10gennaio @acs_italia Cresce la minaccia terroristica in Africa #Colombia #Covid_19 Aumento dei contagi… - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Azzolina: 'La didattica a distanza non funziona più, sono preoccupata' #coronavirus - corona_tweet : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Azzolina: 'La didattica a distanza non funziona più, sono preoccupata' #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus notizie Coronavirus ultime notizie. Oltre 90milioni di contagi nel mondo. Picco in Cina, 103 casi: giovedì ... Il Sole 24 ORE Inchiesta sulla mancata zona rossa, convocazioni alla procura di Bergamo: "Esisteva un piano per la pandemia?"

Era stato attivato nel 2006 (quando si parlava di influenze e il Covid-19 era ben al di là da venire ... Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito ...

Vaccini Covid, cambia tutto: quali regioni riceveranno più dosi

Il coronavirus ha riscritto anche la geografia italiana, accorciando il divario tra Nord e Sud. Mentre la prima ondata nel 2020 ha colpito più duramente ...

Era stato attivato nel 2006 (quando si parlava di influenze e il Covid-19 era ben al di là da venire ... Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito ...Il coronavirus ha riscritto anche la geografia italiana, accorciando il divario tra Nord e Sud. Mentre la prima ondata nel 2020 ha colpito più duramente ...