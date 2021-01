Come creare un server di stampa da ufficio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nonostante i file digitali (PDF, Doc etc.) siano diventati una componente importante del lavoro in un ufficio, in molte occasioni è necessario ancora stampare moduli, schemi e grafici su fogli di carta, utilizzando la stampante multifunzione professionale presente nell'ufficio o nel corridoio che fa da tramite con tutti gli uffici presenti.Visto che non è possibile collegare fisicamente tutti i computer dell'ufficio (o di casa) alla stampante, può essere una buona idea attrezzare un server di stampa che offra una buona interfaccia con cui condividere la connessione, aggiornare i driver e rendere accessibile la coda di stampa a tutti i computer in rete. In questa guida vi mostreremo quindi Come creare ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nonostante i file digitali (PDF, Doc etc.) siano diventati una componente importante del lavoro in un, in molte occasioni è necessario ancorare moduli, schemi e grafici su fogli di carta, utilizzando lante multifunzione professionale presente nell'o nel corridoio che fa da tramite con tutti gli uffici presenti.Visto che non è possibile collegare fisicamente tutti i computer dell'(o di casa) allante, può essere una buona idea attrezzare undiche offra una buona interfaccia con cui condividere la connessione, aggiornare i driver e rendere accessibile la coda dia tutti i computer in rete. In questa guida vi mostreremo quindi...

