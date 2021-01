Caicedo | nella lista degli intoccabili

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Risulta fra i 50 migliori attaccanti della storia della Lazio. La sua presenza in campo sta diventando indispensabile. Regala sempre gioie dell’ultimo minuto (letteralmente). Felipeè entrato già da tempodei protetti di mister Inzaghi che ormai non può più fare a meno di lui nei suoi schemi tattici. Ieri durante la conferenza stampa post Parma – Lazio, il mister ha dichiarato: “Resterà con noi“. Parole che sicuramente hanno tranquillizzato i tifosi.storia del clubè entrato (di diritto)storia biancoceleste. L’attaccante dell’Ecuador ha segnato 31 gol con la maglia della Lazio raggiungendo così giocatori come Fiore, Floccari, Pastore e Keita. Nonostante negli ultimi tempi il giocatore sia stato spesso al centro ...

HLaziale : RT @laziopage: Felipe #Caicedo entra nella top 50 dei migliori marcatori nella storia della #Lazio, agganciando a quota 31 Keita, Fiore, Fl… - aangariswant : RT @laziopage: Felipe #Caicedo entra nella top 50 dei migliori marcatori nella storia della #Lazio, agganciando a quota 31 Keita, Fiore, Fl… - infoitsport : Lazio, Caicedo nella storia: entra nella top 50 dei marcatori biancocelesti - callmegoodlife : RT @laziopage: Felipe #Caicedo entra nella top 50 dei migliori marcatori nella storia della #Lazio, agganciando a quota 31 Keita, Fiore, Fl… - pasqualinipatri : Caicedo nella top 50 dei migliori marcatori della Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Caicedo nella

Felipe Caicedo oltre ad essere uno degli "intoccabili" in casa Lazio, è entrato a far parte della storia del club. Clicca qui!ROMA – Nella giornata in cui si spezza l’incantesimo di Immobile, King Ciro rimane a secco dopo 5 partite consecutive in cui aveva timbrato il cartellino, sale in cattedra il miglior attaccante di sco ...