Bologna ha dato la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Il sindaco: "Ingiustamente detenuto in Egitto, deve essere liberato" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Consiglio comunale di Bologna ha approvato all'unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, lo studente egiziano di 29 anni detenuto in Egitto da quasi un anno per le accuse di propaganda sovversiva e terrorismo. A dare l'annuncio è il sindaco Virginio Merola sui social. "Grazie al Consiglio Comunale per il suo impegno in questa battaglia che è all'altezza della tradizione della nostra città", ha scritto Merola. Zaki a Bologna stava frequentando il master europeo Gemma in studi di genere. Il 7 febbraio scorso, atterrato al Cairo per una breve vacanza in famiglia, è stato arrestato, torturato secondo i suoi legali, e da allora la sua custodia cautelare viene continuamente rinnovata.

