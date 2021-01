**Ambiente: Conte, '2021 anno cruciale, ripariamo danni inflitti a pianeta'** (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Il ventunesimo è un anno cruciale per il nostro pianeta" e "durante questo anno cruciale dovremmo, e lo faremo, intensificare i nostri sforzi. Lo dobbiamo a noi stessi, e soprattutto alle giovani generazioni". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo all'evento 'One Planet Summit for Biodiversity'. Ricordando tutti gli appuntamenti internazionali sull'ambiente in agenda, il presidente del Consiglio rimarca come "abbiamo la possibilità di compiere passi concreti per riparare i danni inflitti alla Terra, piegare la curva del cambiamento climatico, ripristinare gli ecosistemi. La pandemia ci ha ricordato che la distruzione degli habitat aumenta il rischio di diffondere malattie dalla fauna selvatica alle persone. Il suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Il ventunesimo è unper il nostro" e "durante questodovremmo, e lo faremo, intensificare i nostri sforzi. Lo dobbiamo a noi stessi, e soprattutto alle giovani generazioni". Così il premier Giuseppeintervenendo all'evento 'One Planet Summit for Biodiversity'. Ricordando tutti gli appuntamenti internazionali sull'ambiente in agenda, il presidente del Consiglio rimarca come "abbiamo la possibilità di compiere passi concreti per riparare ialla Terra, piegare la curva del cambiamento climatico, ripristinare gli ecosistemi. La pandemia ci ha ricordato che la distruzione degli habitat aumenta il rischio di diffondere malattie dalla fauna selvatica alle persone. Il suo ...

(Adnkronos) - Per questo 'Planet', dice ancora Conte, "è uno dei tre pilastri - insieme a Persone e Prosperità - della Presidenza italiana del G20. Ricostruire il nostro rapporto con la natura richied ...

