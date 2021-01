Alice De Bortoli continua a far sognare i fan (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alice De Bortoli da quando ha partecipato alla terza edizione de Il Collegio è diventata una vera star dei social, seguita e amata da milioni di fan. La giovane trevigiana ha conquistato tutti per la sua bellezza che non esita a valorizzare con degli scatti mozzafiato in look seducenti. Di recente ha postato un’altra foto che ha fatto sognare i follower. Nata nell’ottobre del 2003, Alice De Bortoli non ha ancora compiuto 18 anni. Nonostante ciò, la ragazza sta dimostrando di avere una forma fisica e delle curve in grado di conquistare il pubblico che la segue numeroso. Tutto ciò è ulteriormente messo in risalto dagli outfit che sceglie per mostrarsi sui social e che indossa con femminilità e disinvoltura, senza mai essere volgare o fuori luogo. Alice De Bortoli: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021)Deda quando ha partecipato alla terza edizione de Il Collegio è diventata una vera star dei social, seguita e amata da milioni di fan. La giovane trevigiana ha conquistato tutti per la sua bellezza che non esita a valorizzare con degli scatti mozzafiato in look seducenti. Di recente ha postato un’altra foto che ha fattoi follower. Nata nell’ottobre del 2003,Denon ha ancora compiuto 18 anni. Nonostante ciò, la ragazza sta dimostrando di avere una forma fisica e delle curve in grado di conquistare il pubblico che la segue numeroso. Tutto ciò è ulteriormente messo in risalto dagli outfit che sceglie per mostrarsi sui social e che indossa con femminilità e disinvoltura, senza mai essere volgare o fuori luogo.De: ...

Givemethefooood : Ma Alice De Bortoli cosa mangia di preciso no perché è bellissima secondo me - hornytorinc0 : lol una tipa che conosco segue la pagina feminist e ha commentato sotto una foto di alice de bortoli che deve mangiare di più - jamming90s : @miiklev Mai sentita parlare alice de bortoli non sapevo avesse questa capacità - miiklev : @jamming90s Parla come alice de bortoli - copyofacopx : oddio ma Alice De Bortoli esiste ancora ???????? oddio -

