Vaccini: somministrate 566.834 dosi, 351.771 donne e 215.063 uomini

E' stato utilizzato finora il 61,7% del totale distribuito nelle regioni, secondo l'ultimo aggiornamento dei dati fornito dagli uffici del commissario straordinario all'emergenza Coronavirus

L’obiettivo per la Liguria indicato dal governatore. Ieri altri due decessi all’ospedale di Sarzana: una donna di 86 anni e una di 78. I ricoverati sono 138 ...

Iniezioni ultimate alla casa ’Capatti’

Tra venerdì e ieri ne sono stati somministrati 150. Presenti i dirigenti della struttura e il sindaco di Riva del Po ...

