Tutti i paradossi del braccio di ferro fra Conte e Renzi. La bussola di Ocone (Di domenica 10 gennaio 2021) È paradossale, e nello stesso tempo fin troppo chiarificatore dello stato comatoso della nostra politica, considerare che le sorti del governo dipendano ormai dall’esito del braccio di ferro fra il presidente del Consiglio e il leader di Italia Viva. Uno scontro che segnala la distanza effettiva fra le istituzioni, in questo caso il governo, e il popolo elettore; oppure, vista la cosa da un’altra prospettiva, l’assoluta mancanza di quegli aggregati di mediazione che erano un tempo i partiti politici. Può un Paese essere ostaggio di una battaglia all’ultimo sangue fra un premier senza una forza politica alle spalle e un leader che ne ha una che si aggira, secondo i sondaggi, intorno al 2%? E il punto di non ritorno a cui siamo giunti è segnalato anche dalla sostanziale impotenza delle due forze maggiori della coalizione, pentastellati e democratici, ... Leggi su formiche (Di domenica 10 gennaio 2021) È paradossale, e nello stesso tempo fin troppo chiarificatore dello stato comatoso della nostra politica, considerare che le sorti del governo dipendano ormai dall’esito deldifra il presidente del Consiglio e il leader di Italia Viva. Uno scontro che segnala la distanza effettiva fra le istituzioni, in questo caso il governo, e il popolo elettore; oppure, vista la cosa da un’altra prospettiva, l’assoluta mancanza di quegli aggregati di mediazione che erano un tempo i partiti politici. Può un Paese essere ostaggio di una battaglia all’ultimo sangue fra un premier senza una forza politica alle spalle e un leader che ne ha una che si aggira, secondo i sondaggi, intorno al 2%? E il punto di non ritorno a cui siamo giunti è segnalato anche dalla sostanziale impotenza delle due forze maggiori della coalizione, pentastellati e democratici, ...

