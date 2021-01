«Troppo odio». E Harry e Meghan dicono addio ai social (Di domenica 10 gennaio 2021) Harry e Meghan dicono addio ai social perché l’odio in rete è insostenibile. Il duca e la duchessa del Sussex hanno abbandonato le piattaforme più popolari e non intendono in alcun modo far ritorno sui loro passi. E la decisione, riportata dal Sunday Times, coinvolgerebbe anche la loro nuova Archewell Foundation. Secondo una fonte vicina ai due, la prospettiva di ritornare a popolare i social network, un giorno, è molto improbabile. Da quando fanno coppia, Harry e Meghan hanno accumulato più di 10 milioni di follower su Instagram. In occasione del loro allontanamento dalla Royal Family sono diventati ancor più popolari, ma l’hating sul web pare averli sopraffatti. «Credo di essere la persona più trollata e offesa al mondo», ha ... Leggi su open.online (Di domenica 10 gennaio 2021)aiperché l’in rete è insostenibile. Il duca e la duchessa del Sussex hanno abbandonato le piattaforme più popolari e non intendono in alcun modo far ritorno sui loro passi. E la decisione, riportata dal Sunday Times, coinvolgerebbe anche la loro nuova Archewell Foundation. Secondo una fonte vicina ai due, la prospettiva di ritornare a popolare inetwork, un giorno, è molto improbabile. Da quando fanno coppia,hanno accumulato più di 10 milioni di follower su Instagram. In occasione del loro allontanamento dalla Royal Family sono diventati ancor più popolari, ma l’hating sul web pare averli sopraffatti. «Credo di essere la persona più trollata e offesa al mondo», ha ...

