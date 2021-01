Toscana, meteo: codice giallo rischio ghiaccio nella notte a partire dalle 22 (Di domenica 10 gennaio 2021) La Protezione civile della Toscana ha emesso un avviso di 'codice giallo per ghiaccio a partire dalle ore 22 di oggi, domenica 10 gennaio, fino alle ore 10 di lunedì mattina in tutte le aree interne della Toscan Leggi su firenzepost (Di domenica 10 gennaio 2021) La Protezione civile dellaha emesso un avviso di 'perore 22 di oggi, domenica 10 gennaio, fino alle ore 10 di lunedì mattina in tutte le aree interne della Toscan

FirenzePost : Toscana, meteo: codice giallo rischio giaccio nella notte a partire dalle 22 - rignanosullarno : ARNO Sud Est - ALLERTA METEO Codice GIALLO per NEVE dalle 13 alle 18 di oggi Domenica 10/01; per VENTO in corso e… - meteo_toscana : DA 0°C A 29°C GRADI IN UN SOLO GIORNO: METEO ESTREMO IN ITALIA STRONCATA A META’! - Stefano95736927 : @flash_meteo Ieri sera il Lamma metteva zero precipitazioni per il centro nord toscana, invece e' piovuto e nevicat… - meteo_toscana : Calo della quota neve in serata: aggiornamenti METEO TOSCANA -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana meteo Meteo Toscana, le previsioni per il fine settimana 055firenze Maltempo: allerta meteo di codice giallo per ghiaccio fino a lunedì mattina

La sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso un codice giallo per ghiaccio a partire dalle 22 di domenica 10 gennaio ...

Meteo, fase di bel tempo a metà settimana: i dettagli

Da segnalare, in particolare, venti fino a forti di Maestrale su Mare e Canale di Sardegna e Canale di Sicilia. Giovedì 14 gennaio il tempo risulterà tranquillo e abbastanza soleggiato in gran parte d ...

La sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso un codice giallo per ghiaccio a partire dalle 22 di domenica 10 gennaio ...Da segnalare, in particolare, venti fino a forti di Maestrale su Mare e Canale di Sardegna e Canale di Sicilia. Giovedì 14 gennaio il tempo risulterà tranquillo e abbastanza soleggiato in gran parte d ...