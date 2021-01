Speranza: «Siamo primi in Europa. Ma l’Ema deve approvare più vaccini». Sono quasi 630 mila le dosi somministrate in tutta Italia (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono quasi 630 mila (per la precisione 627.946) le vaccinazioni effettuate in tutta Italia secondo l’ultimo report inviato dall’ufficio stampa del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 – dato aggiornato intorno alle 21 del 10 gennaio 2021. «L’auspicio è che l’approvazione di Ema per il vaccino anti-Covid di Oxford/AstraZeneca/Irbm possa arrivare entro la fine di gennaio e gli inizi di febbraio», dice in serata il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Che tempo che fa su Rai3. «Siamo primi in Ue per numero di vaccinati ma urge l’approvazione di più vaccini da parte di Ema». Il totale dei vaccini viene diviso tra 367.821 donne e 260.125 uomini. In testa per percentuale tra somministrazioni e ... Leggi su open.online (Di domenica 10 gennaio 2021)630(per la precisione 627.946) le vaccinazioni effettuate insecondo l’ultimo report inviato dall’ufficio stampa del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 – dato aggiornato intorno alle 21 del 10 gennaio 2021. «L’auspicio è che l’approvazione di Ema per il vaccino anti-Covid di Oxford/AstraZeneca/Irbm possa arrivare entro la fine di gennaio e gli inizi di febbraio», dice in serata il ministro della Salute, Roberto, a Che tempo che fa su Rai3. «in Ue per numero di vaccinati ma urge l’approvazione di piùda parte di Ema». Il totale deiviene diviso tra 367.821 donne e 260.125 uomini. In testa per percentuale tra somministrazioni e ...

Esercito : Il #7gennaio 1797 nasceva il Tricolore! In questi mesi lo abbiamo visto sventolare sui nostri balconi come simbolo… - silvpalazzo : #Speranza 'In questo momento siamo primo Paese dell'Ue per persone vaccinate. Se ce l'avessero detto mesi fa forse… - donchisciotte_ : Se le lobby sono arrivate al papa, davvero siamo senza speranza. #Bergoglio - PatrizSarda : RT @giulym53: 'E, alla fine, arrivano sempre i ricordi, con le loro nostalgie e la loro speranza, e un sorriso di magia alla finestra del m… - canyonmims : CARISSIMA DIVINITÀ ETERNA SIAMO QUI RIUNITE OGGI PER PREGARE NELLA SPERANZA CHE MIMS NON VENGA CHIAMATA IN STORIA E… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Siamo Speranza, siamo in fase recrudescenza virus Cagliaripad Speranza: siamo in fase recrudescenza virus

Stampa“C’è una fase di recrudescenza del virus in tutti i paesi Ue ma nei giorni precedenti al Natale c’è stata una fase di rilassamento anche se durante le feste abbiamo assunto misure robuste. Lo ha ...

Quasi pronto il nuovo Dpcm: bar chiusi alle 18 (anche per l'asporto)

Il governo prepara il primo provvedimento del 2021 con nuove limitazioni e una stretta in particolare sulla movida, arrivata dopo gli ultimi episodi di assembramenti e feste illegali, vietando l’aspor ...

Stampa“C’è una fase di recrudescenza del virus in tutti i paesi Ue ma nei giorni precedenti al Natale c’è stata una fase di rilassamento anche se durante le feste abbiamo assunto misure robuste. Lo ha ...Il governo prepara il primo provvedimento del 2021 con nuove limitazioni e una stretta in particolare sulla movida, arrivata dopo gli ultimi episodi di assembramenti e feste illegali, vietando l’aspor ...