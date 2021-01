Roma Inter 0-0 LIVE: fase bloccata del match (Di domenica 10 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Roma e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Roma e Inter si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Inter 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Chance per Lautaro Martinez – Lautaro Martinez prova ad andar via a Mancini sul lato destro del campo. Accelerazione dell’attaccante nerazzurro ma al momento del cross lo stesso difensore della Roma recupera. 5? Spreca Hakimi – Hakimi si accentra dal versante destro del campo. L’esterno dell’Inter viene chiuso da Villar e poi frana addosso allo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, ilvalido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nelvalido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Chance per Lautaro Martinez – Lautaro Martinez prova ad andar via a Mancini sul lato destro del campo. Accelerazione dell’attaccante nerazzurro ma al momento del cross lo stesso difensore dellarecupera. 5? Spreca Hakimi – Hakimi si accentra dal versante destro del campo. L’esterno dell’viene chiuso da Villar e poi frana addosso allo ...

