Papu Gomez, ecco la risposta social a Gasperini (Di domenica 10 gennaio 2021) L' Atalanta sembra aver ritrovato il giusto piglio in campionato, anche ieri un'altra netta vittoria contro il Benevento: un secco 4-1 imposto sul campo della squadra guidata da Filippo Inzaghi. ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 10 gennaio 2021) L' Atalanta sembra aver ritrovato il giusto piglio in campionato, anche ieri un'altra netta vittoria contro il Benevento: un s4-1 imposto sul campo della squadra guidata da Filippo Inzaghi. ...

DiMarzio : La #Juventus monitora il Papu Gomez: situazione legata a una possibile cessione ma i bianconeri restano vigili - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, i bianconeri monitorano Papu Gomez Situazione legata a possibile cessione Bernardeschi… - ProfidiAndrea : ?? #Atalanta, continua la guerra tra #Gomez e Gasp: la 'strana' risposta social del Papu ? 'Fuori perché il centroc… - salvione : Papu Gomez, ecco la risposta social a Gasperini - tuttoatalanta : Gomez out perché non si adattava? Il Papu non tarda a rispondere a Gasp con le immagini -