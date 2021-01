Ministro Speranza: “Confermate norme vigenti con nuove restrizioni, vietati spostamenti tra regioni” (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto in diretta nella trasmissione ‘Che tempo che fa’ in onda su ‘Rai3’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito alle misure anti-Covid che verranno adottate in Italia nei prossimi giorni: “Le misure restrittive funzionano e con molta probabilità resterà il divieto di spostamento tra regioni. Con l’ultima ordinanza abbiamo già stretto i parametri e domani incontreremo le regioni; mercoledì sarò in Parlamento e tra giovedì e venerdì ci prepariamo a ulteriore dpcm: saranno Confermate le norme vigenti con nuove restrizioni. C’è inoltre la variante inglese e quindi mantenere alta l’asticella di attenzione è fondamentale. Il coprifuoco resterà fissato dalle ore 22 alle 5”. ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Ildella Salute, Roberto, intervenuto in diretta nella trasmissione ‘Che tempo che fa’ in onda su ‘Rai3’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito alle misure anti-Covid che verranno adottate in Italia nei prossimi giorni: “Le misure restrittive funzionano e con molta probabilità resterà il divieto di spostamento tra. Con l’ultima ordinanza abbiamo già stretto i parametri e domani incontreremo le; mercoledì sarò in Parlamento e tra giovedì e venerdì ci prepariamo a ulteriore dpcm: sarannolecon. C’è inoltre la variante inglese e quindi mantenere alta l’asticella di attenzione è fondamentale. Il coprifuoco resterà fissato dalle ore 22 alle 5”. ...

