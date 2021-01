METEO sino metà mese: caldo e maltempo su Italia, poi freddo e neve diffusa (Di domenica 10 gennaio 2021) METEO sino AL 15 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una profonda circolazione depressionaria, sul Mediterraneo Occidentale, ha convogliato un nuovo impulso perturbato verso l’Italia con ritorno del maltempo al Centro-Sud. Questa stessa depressione è responsabile del richiamo d’aria calda che va ad investire le regioni meridionali e le due Isole Maggiori, con un temporaneo forte aumento delle temperature. Un nuovo fronte transiterà domenica, sempre con maggiori effetti al Centro-Sud. Il minimo depressionario si porterà verso l’Italia, ancora alimentato dal contrasto dell’aria calda con masse d’aria più fredde richiamate dall’Europa Centro-Orientale. Il flusso artico continuerà ad affluire sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali dell’Italia. In questa Penisola ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 10 gennaio 2021)AL 15 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una profonda circolazione depressionaria, sul Mediterraneo Occidentale, ha convogliato un nuovo impulso perturbato verso l’con ritorno delal Centro-Sud. Questa stessa depressione è responsabile del richiamo d’aria calda che va ad investire le regioni meridionali e le due Isole Maggiori, con un temporaneo forte aumento delle temperature. Un nuovo fronte transiterà domenica, sempre con maggiori effetti al Centro-Sud. Il minimo depressionario si porterà verso l’, ancora alimentato dal contrasto dell’aria calda con masse d’aria più fredde richiamate dall’Europa Centro-Orientale. Il flusso artico continuerà ad affluire sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali dell’. In questa Penisola ...

