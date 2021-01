LIVE Sci alpino, SuperG St. Anton in DIRETTA: fuori Sofia Goggia, l’Italia si aggrappa a Bassino (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI ST. Anton 11.54 Tocca a Francesca Marsaglia. 11.53 Subito fuori Sofia Goggia. E’ entrata troppo DIRETTA su una porta, è finita lunga di linea e poi è scivolata. Quest’anno due uscite in due SuperG per la bergamasca, che in questa specialità non riesce a ritrovare le stesse sensazioni della discesa. 11.51 La prossima a partire, con il pettorale n.11, sarà Sofia Goggia. 11.50 Sono scese le prime 10 atlete. Lara Gut-Behrami sogna la vittoria, è in testa con 20 centesimi sulla connazionale Corinne Suter, nonostante un gravissimo ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI ST.11.54 Tocca a Francesca Marsaglia. 11.53 Subito. E’ entrata tropposu una porta, è finita lunga di linea e poi è scivolata. Quest’anno due uscite in dueper la bergamasca, che in questa specialità non riesce a ritrovare le stesse sensazioni della discesa. 11.51 La prossima a partire, con il pettorale n.11, sarà. 11.50 Sono scese le prime 10 atlete. Lara Gut-Behrami sogna la vittoria, è in testa con 20 centesimi sulla connazionale Corinne Suter, nonostante un gravissimo ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden in DIRETTA: Noel in testa fuori Vinatzer. Alle 13.30 la seconda manche - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Anton in DIRETTA: tutto pronto per la gara! Goggia per il bis Bassino e Brignone per stu… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ del super G #StAnton 2021 #scialpinofemminile - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG St. Anton in DIRETTA: tutto pronto per la gara! #Goggia per il bis, #Bassino e #Brignone p… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden in DIRETTA: Noel fa la differenza e vola in testa - #alpino #Slalom #Adelboden… -