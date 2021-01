Lazio: Caicedo in uscita, possibile scambio con Pinamonti? (Di domenica 10 gennaio 2021) Calciomercato Lazio: Felipe Caicedo è stato confermato da Simone Inzaghi ma rimane con le valigie sulla porta. Ecco l’ultima idea Non si placano le voci di un possibile addio di Felipe Caicedo, nonostante le continue smentite da parte di Inzaghi e Tare. Oggi partirà titolare contro il Parma con Muriqi e Pereira che si accomoderanno nuovamente in panchina ma, intanto, è circolata una nuova ipotesi sul futuro del Panterone. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Come riporta Il Corriere dello Sport, alla Lazio converrebbe cedere l’attaccante visto che si alzerebbe di nuovo l’indice di liquidità, si porterebbe a casa una plusvalenza su un giocatore pagato quattro anni fa appena 2.5 milioni di euro e si libererebbe anche un posto in lista. Tra le squadre più ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Calciomercato: Felipeè stato confermato da Simone Inzaghi ma rimane con le valigie sulla porta. Ecco l’ultima idea Non si placano le voci di unaddio di Felipe, nonostante le continue smentite da parte di Inzaghi e Tare. Oggi partirà titolare contro il Parma con Muriqi e Pereira che si accomoderanno nuovamente in panchina ma, intanto, è circolata una nuova ipotesi sul futuro del Panterone. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Come riporta Il Corriere dello Sport, allaconverrebbe cedere l’attaccante visto che si alzerebbe di nuovo l’indice di liquidità, si porterebbe a casa una plusvalenza su un giocatore pagato quattro anni fa appena 2.5 milioni di euro e si libererebbe anche un posto in lista. Tra le squadre più ...

