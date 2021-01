Inter, Conte mastica amaro: “Nel finale è subentrata l’ansia per il risultato” (Di domenica 10 gennaio 2021) L'Inter non va oltre il pari contro la Roma e perde due punti preziosi nei confronti del Milan. Dopo un primo tempo non semplice, i nerazzurri rimontano lo svantaggio e assaporano la vittoria finché Mancini non trova la rete nel finale. Ora la vetta occupata dai cugini rossoneri dista tre lunghezze.caption id="attachment 1064357" align="alignnone" width="3000" Conte, getty images/captionLE PAROLE DI ConteIl tecnico dei nerazzurri Antonio Conte analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: "Cosa manca? Penso che sia stata una buona partita quella di oggi. Anche nel primo tempo abbiamo giocato una buona partita contro la Roma che ha gli stessi obiettivi che abbiamo noi ed è a soli 3 punti in classifica da noi, è la terza forza del campionato. Venire qui e fare questo tipo di partita ... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) L'non va oltre il pari contro la Roma e perde due punti preziosi nei confronti del Milan. Dopo un primo tempo non semplice, i nerazzurri rimontano lo svantaggio e assaporano la vittoria finché Mancini non trova la rete nel. Ora la vetta occupata dai cugini rossoneri dista tre lunghezze.caption id="attachment 1064357" align="alignnone" width="3000", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico dei nerazzurri Antonioanalizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: "Cosa manca? Penso che sia stata una buona partita quella di oggi. Anche nel primo tempo abbiamo giocato una buona partita contro la Roma che ha gli stessi obiettivi che abbiamo noi ed è a soli 3 punti in classifica da noi, è la terza forza del campionato. Venire qui e fare questo tipo di partita ...

