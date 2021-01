GELO dell’Est in arrivo prossima settimana. Ultime meteo (Di domenica 10 gennaio 2021) L’inverno sta ormai facendo sul serio dallo scorso Natale, con temperature spesso sotto media. Le frequenti nevicate hanno ammantato Alpi e Appennino, giungendo a tratti fino a quote molto basse sull’Italia Centro-Settentrionale. Nonostante questa lunga fase fredda, il meglio del meteo invernale probabilmente dovremo ancora vederlo a partire da metà mese, quando addirittura potrebbe salire alla ribalta l’aria più rigida continentale che si sta accumulando sul serbatoio europeo orientale. Evoluzione meteo attorno a metà mese. Le anomalie termiche previste a 1500 metriPrima abbiamo però a che fare con una fase interlocutoria, nella quale l’Italia risulta contesa fra l’aria fredda artica, che domina ormai da un paio di settimane, e flussi ben più caldi africani che si affermeranno temporaneamente al Sud e su parte del Centro Italia. In questa fase di ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 10 gennaio 2021) L’inverno sta ormai facendo sul serio dallo scorso Natale, con temperature spesso sotto media. Le frequenti nevicate hanno ammantato Alpi e Appennino, giungendo a tratti fino a quote molto basse sull’Italia Centro-Settentrionale. Nonostante questa lunga fase fredda, il meglio delinvernale probabilmente dovremo ancora vederlo a partire da metà mese, quando addirittura potrebbe salire alla ribalta l’aria più rigida continentale che si sta accumulando sul serbatoio europeo orientale. Evoluzioneattorno a metà mese. Le anomalie termiche previste a 1500 metriPrima abbiamo però a che fare con una fase interlocutoria, nella quale l’Italia risulta contesa fra l’aria fredda artica, che domina ormai da un paio di settimane, e flussi ben più caldi africani che si affermeranno temporaneamente al Sud e su parte del Centro Italia. In questa fase di ...

