Domenica In, Sandra Milo parla del fidanzato 49enne: 'Il sogno di noi donne' (Di domenica 10 gennaio 2021) L'attrice, 87 anni, dal 2019 è legata sentimentalmente all'imprenditore Alessandro Rorato. Nel salotto di Mara Venier ripercorre la loro storia Leggi su today (Di domenica 10 gennaio 2021) L'attrice, 87 anni, dal 2019 è legata sentimentalmente all'imprenditore Alessandro Rorato. Nel salotto di Mara Venier ripercorre la loro storia

zazoomblog : Domenica In Sandra Milo parla dei suoi grandi amori e riceve una sorpresa in diretta - #Domenica #Sandra #parla… - andreaferriero_ : Cara Zia Mara, È stata una bella domenica in tua compagnia, Fiorello, Vecchioni, il momento vaccini, una Sandra Mil… - RMvoice1 : Beppe Fiorello, Sandra Milo, Roberto Vecchioni .... i tortellini in brodo a pranzo .... caffé .... Ferrero Rocher… - de_donatella : @RaiUno ma a Domenica In dopo il fidanzato di Pamela Prati quello di Sandra Milo era proprio necessario??? - RobertaMariett2 : @SandraCeradini @GuideraPaola Buona Domenica cara Sandra? -