Dolce&Gabbana: addio allo show del 16 gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) Ad una settimana dalla fashion week uomo il duo composto da Domenico Dolce e Stefano Gabbana ha deciso di cancellare la sfilata di Milano: "Non ci sono le condizioni!" Anche il brand Dolce e Gabbana avrebbe dovuto prendere parte alla settimana della moda maschile in programma a Milano da venerdì 15 gennaio a martedì 19. L'iconico duo, però, ha deciso di rinunciare a malincuore in quanto, a causa Articolo completo: dal blog SoloDonna

