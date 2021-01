Covid | Messina passa in zona rossa

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 10 gennaio 2021) Da oggi la Sicilia è inarancione insieme a Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ma domani per ben tre zone scatterà la. Si tratta di, Ramacca e Castel di Iudica. Questo è il provvedimento preso da Nello Musumeci insieme all’assessore alla Salute Ruggero Razza, visti i dati comunicati dall’ASP die Catania. Le misure restrittive rimarranno in vigore fino al 31 gennaio. Solo ieri il presidente di Regione aveva deciso di non riaprire le scuole: le elementari saranno chiuse fino al 16 gennaio, mentre medie e superiori riapriranno il 31. Adesso però, questa ulteriore stretta è un altro giro di vite sulla riapertura scuole: nelle zone rosse, infatti, anche le elementari rimarranno chiuse fino al 31 gennaio (e salvo eventuali proroghe della ...