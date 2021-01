Covid | il ministero sdogana i tamponi rapidi | “Se di ultima generazione altrettanto validi” Obbligo di tracciabilità nei sistemi regionali

(Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo due o tre giorni e il “bollettino” cambierà. Accanto alla colonna dei “effettuati” dalle regioni si aggiungerà quella dei “test antigenici” che entrano a tutti gli effetti nel conteggio dei casi positivi e dei guariti. Non più solomolecolari, dunque. La svolta deldella Salute si deve all’impulso dato dai risultati di quelli “terza”, che sarebbero sovrapponibili ai“classici”, specie se utilizzati entro la prima settimana di infezione. Si tratta di test a lettura fluorescente o immunofluorescenza con lettura in microfluidica. La loro affidabilità ha contribuito a rompere una diga di prudenza (e diffidenza) sui testche ha retto finora limitando la capacità di tracciamento. Una ...

Il bollettino del Ministero della Salute segnala anche che l’Emilia Romagna, in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, ha eliminato 2 casi in quanto giudicati non casi Covid-19.Sono 18.627 i contagi di coronavirus in Italia resi noti oggi, 10 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati regi ...