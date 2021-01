Con la Pandemia, come durante le guerre, i ricchi aumentano la propria ricchezza, mentre i poveri la loro miseria (Di domenica 10 gennaio 2021) Forbes Billionaires, che controlla il livello di ricchezza dei miliardari nel mondo, calcola che il Covid ha procurato un maggiore guadagno di 400 miliardi agli speculatori finanziari. Di contro l’epidemia ha creato 150 milioni di poveri in più. E pensare che la povera gente è in stragrande maggioranza rispetto ai ricchi. Ma da stupidi assecondano la politica decisa dai i potenti. Sono le lobby della sanità privata, col voto dei poveri, a impedire che negli USA lo stato curi chi non ha i mezzi. Anche difendere la democrazia è interesse dei poveri che, invece, sono solidali con chi li prevaricherà. Smentito dai suoi l’assessore alla sanità lombarda. Il suo partito tace e lo difendo io che di solito non mi intromettoLe continue polemiche in seno alla maggioranza hanno finito col contagiare pure ... Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Forbes Billionaires, che controlla il livello didei miliardari nel mondo, calcola che il Covid ha procurato un maggiore guadagno di 400 miliardi agli speculatori finanziari. Di contro l’epidemia ha creato 150 milioni diin più. E pensare che la povera gente è in stragrande maggioranza rispetto ai. Ma da stupidi assecondano la politica decisa dai i potenti. Sono le lobby della sanità privata, col voto dei, a impedire che negli USA lo stato curi chi non ha i mezzi. Anche difendere la democrazia è interesse deiche, invece, sono solidali con chi li prevaricherà. Smentito dai suoi l’assessore alla sanità lombarda. Il suo partito tace e lo difendo io che di solito non mi intromettoLe continue polemiche in seno alla maggioranza hanno finito col contagiare pure ...

GassmanGassmann : Continuiamo a mettere sempre la mascherina quando a contatto con persone che non fanno parte del nostro nucleo fami… - GiuseppeConteIT : Utile scambio di vedute con Angela Merkel sulla risposta sanitaria al #Covid19: pieno sostegno alla Commissione Eur… - riotta : Parlato oggi per lavoro con ministri di vari partiti, giornalisti, leader, consiglieri: in sintesi, nessuno (ripeto… - GalloniGalloni : RT @GassmanGassmann: Continuiamo a mettere sempre la mascherina quando a contatto con persone che non fanno parte del nostro nucleo familia… - PaolaAnselmo3 : RT @GassmanGassmann: Continuiamo a mettere sempre la mascherina quando a contatto con persone che non fanno parte del nostro nucleo familia… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Pandemia Il Covid diventa un gioco: si vince con la fine della pandemia La Repubblica De Martino: «Tempo di ripartire per portare nelle case un sorriso»

ROMA «Il virus ci ha reso più creativi. Ogni limite è diventato un vantaggio»: la pandemia non ha frenato l’entusiasmo di Stefano... Scopri di più ...

Pandemia, commercio online e affitti alti fanno "morire" il centro di Pordenone: sempre più vetrine vuote

PORDENONE - Una passeggiata lungo il ring e nelle strade del centro per toccare con mano la realtà, triste, degli innumerevoli negozi sfitti in città. Da viale Dante lungo viale ...

ROMA «Il virus ci ha reso più creativi. Ogni limite è diventato un vantaggio»: la pandemia non ha frenato l’entusiasmo di Stefano... Scopri di più ...PORDENONE - Una passeggiata lungo il ring e nelle strade del centro per toccare con mano la realtà, triste, degli innumerevoli negozi sfitti in città. Da viale Dante lungo viale ...