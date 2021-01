Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021: comanda ancora Petra Vlhova (Di domenica 10 gennaio 2021) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio il Super-G di St. Anton, in Austria: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la slovacca Petra Vlhova che guida la graduatoria generale, mentre è terza Marta Bassino, davanti a Sofia Goggia. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI alpino 2020-2021 1 Vlhova Petra SVK 649 2 GISIN Michelle SUI 5303 BASSINO Marta ITA 4234 GOGGIA Sofia ITA 4025 GUT-BEHRAMI Lara SUI 390 6 SHIFFRIN Mikaela USA 3857 BRIGNONE Federica ITA 384 8 LIENSBERGER Katharina AUT 380 9 SUTER Corinne SUI 371 10 LEDECKA Ester CZE 277 Classifica SUPERGIGANTE Coppa DEL ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Ladeldi sciha visto andare in archivio il Super-G di St. Anton, in Austria: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la slovaccache guida la graduatoria generale, mentre è terza Marta Bassino, davanti a Sofia Goggia.GENERALEDELSCI2020-SVK 649 2 GISIN Michelle SUI 5303 BASSINO Marta ITA 4234 GOGGIA Sofia ITA 4025 GUT-BEHRAMI Lara SUI 390 6 SHIFFRIN Mikaela USA 3857 BRIGNONE Federica ITA 384 8 LIENSBERGER Katharina AUT 380 9 SUTER Corinne SUI 371 10 LEDECKA Ester CZE 277SUPERGIGANTEDEL ...

Show Bassino nel superG di St. Anton: è seconda dietro la Gut-Behrami

La ticinese è la più veloce in 1'17"82, ma l'azzurra vola per la terza volta sul podio dopo i due successi in gigante. Fuori dopo due porte la Goggia ...

